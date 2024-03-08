Ankara'da DEM Parti-CHP iş birliği: 3 ilçede adaylar geri çekildi

Yerel seçim gündemine CHP-DEM Parti ittifakı damga vurdu.'Kent uzlaşısı' adı altında yapılan ittifakta birçok il ve ilçede CHP, birçoğunda ise PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti aday çıkartmadı.Genellikle büyükşehirlerde ilçelerin bölüşüldüğü bu ittifak ilişkisinde Ankara'da da İstanbul'a benzer bir strateji izlendi.Büyükşehirde aday çıkartan iki parti ilçelerde adayları ve meclis üyeliklerini paylaştı.Bu kapsamda Ankara'da DEM Parti, Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkartmadı.CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan açıklama yaptı.Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunu söyleyen Türkdoğan şöyle konuştu:Yenimahalle'de partimizin belediye meclis üyeleri var, belediye meclis üyelerine oy istiyoruz. Onun dışında ‘Şu partiyi destekleyin' diye hiçbir yerde hiçbir tutumumuz yoktur.Ankara'da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler.Tüm bunlar ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın siyaset arenasında ülkücü geçmişiyle yer tutmaya çalışmasını akıllara getirdi.Milliyetçiliği kimseye bırakmayan Yavaş'ın PKK uzantısı partinin Kandil'de belirlenen isimleri ile iş birliği yapması Ankara seçmenini rahatsız etti.