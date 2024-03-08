Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte detaylar...

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yılın ortalarında faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yakın seyrediyor. Sarı maden ayrıca, 5 ayın en büyük haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Piyasalar bugün TSİ 16.30'da açıklanacak ABD'de tarım dışı istihdam verilerini yakından takip edecek. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.Ons altın spot piyasada, yeni güne 2.161 dolar civarında başladı. ABD altın vadeli işlemleri, 2.164 dolarda el değiştirdi.Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.Gram altın, 2.217 Türk Lirası civarında işlem gördü. Çeyrek altın ise 3.691 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.Gram altın 2.345,99 liraÇeyrek altın 3.624,21 liraYarım altın 7.248,43 liraCumhuriyet altını 14.453 liraGremse altın 38.994,00 liradan satılıyor.Bu hafta dolar kurunda yükseliş hızlandı. Haftaya 31,57 TL'den giriş yapan dolar kuru haftanın son gününe 31,95 TL'den başladı. Aynı şekilde Euro kuru da 35,01 TL ile rekor seviyeden başladı. Dolar yılbaşından bugüne yüzde 8,12 yükseldi.Küresel piyasalardaki yükseliş Jerome Powell'ın faiz indirimini işaret etmesinin ardından geldi. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi 102,76'ya kadar geriledi.Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'deki ifadesinin ikinci gününde de faiz indirimlerine başlamak için enflasyonun yüzde 2'ye doğru gerilediğinden emin olmak istediklerini söyledi. Powell 'Bunu gördükten sonra faiz indirimlerine başlayabiliriz.' dedi. Powell'ın faiz indirimlerine açık kapı bırakması küresel risk iştahını artırırken, dolara güç kaybettirdi.Öte yandan Avrupa Merkez Bankası(ECB)'de politika faizini sabit bıraktı. Beklentiler de sabit bırakılacağı yönündeydi. ECB üyeleri pandemiden beri ilk kez görüntülü konuşma ile toplantı gerçekleşti. ECB, 2024 yılı için enflasyon beklentilerini düşürdü.TCMB'nin brüt rezervleri 1 Mart haftasında 130,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam 134,2 milyar dolar olmuştu. KKM'deki birikim 1 mart haftasında 22 milyar TL azaldı. Böylece 27 haftada 1 trilyon 080 milyar TL KKM'den çıkış yaptı.Piyasalarda bugün içerde herhangi bir veri bulunmazken, dışarda ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları takip edilecek.