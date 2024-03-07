Türkiye'nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T. C.'nin seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişinin yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır ülkesine çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan ve oğlu T.C hakkında 'Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, bugün anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, başka bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada Porsche marka lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. 5 kişi ormanlık alana savruldu.Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. kazada Murat Acı hayatını kaybetti, diğerleri ise yaralandı.