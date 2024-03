Turgut Altınok'tan seçim mesajı: 4 puan öndeyiz!

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, canlı yayına katıldı. Projelerinden bahseden Turgut Altınok, 'Ankara'da sağ duyu galip edecek' ifadelerini kullandı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde anketlerin ters köşe olduğunu belirten Altınok, yine benzer manipülasyonların yapıldığını vurguladı.Ankara'daki trafik sorununa dikkat çelen Turgut Altınok'un açıklamaları şöyle...Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir. Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50'i önceyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir.Hacı Bayram'dan çıktım Ulus'taki hale 3 saate gidebildim. Burada 5 dakikalık yolu bu kadar sürede gidebildim. İnsanlar bizimle beraber ve oylarının gönüllerinin bizle olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımız bizimle sürekli fotoğraf çektirip dualarını ettiler. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son 2 anket var. Anketlerin birinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz. Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil geleceğini yönetir.Ankara'da en önemli problemin ne olduğunu biz vatandaşlara anketlerle soruyoruz. Bunlarda önce çıkan trafik diğeri ise ulaşım. Şehrimizde trafik arttı. Ankara'ya her sene 100 bin yeni araç girişi var. Ankara eskisi kadar yüksek olmasa da göç almaya devam ediyor. Depremden sonra Ankara'ya ciddi bir akın olduğu ama bunların yüzde 80'ini döndü. Keçiören'e de geldiler ve biz onlara seve seve ev sahipliği yaptık. Yollar aynı ama araç girişi 2023 yılında 100 bin. 2024 yılında yeni 125 bin aracın trafiğe çıkması bekleniyor. Ankara'da yeni bulvarlar yapılmadığı için yeni yollar oluşturulmadığı için sıkışma var. Yapılan alt ve üst geçitler yeterli değil. Hatta yapılanların bir kısmı trafiği artırdı.TRT'nin önünde yapılan bir alt geçit var 2 yıl sürdü ve orada insanlar uyuyamadı bile. Bölgede trafik felç oldu ama Çankaya'da oturan vatandaşlar trafiği rahatlayacağını zannettiler ancak öyle olmadı. 2 ayda bitecek iş 2 yıl sürdü fakat buradaki 4 şeritli yol 2 şeride düştü. Yani trafiği azaltacağı yerde şu anda trafiği çoğalttı. Küçük bir il belediyesinin yapacağı alt geçit işini 2 yılda bitirdiler 4 şeritli yol gitti 2 şeritli yol kaldı. TRT Turan Güneş'ten alın İncik'e kadar burada kuyruk var. Sabah ve akşam bir çile oldu. Oranın yıkılıp yeniden genişletilmesi lazım. Bunun yanında yeni yollar lazım yeni bulvarlar lazım.Ankara'ya 75 tane alt ve üst geçit, köprülü kavşak yapacağız. Yeni alternatif yollar ve bulvarlar oluşturacağız. Ankara trafiğini rahatlatacak işlere imza atacağız. Şu anda çevreyolu Ankara'da doldu. Yani geleceği iyi planlamak lazım. Belediye başkanları 5 yılını değil şehrin geleceğini planlar. Yani sadece 5 yıl yönetmez. Geleceğe mührünü vurur. Bizim göreve gelir gelmez ilk el atacağımız problemi trafiği çözmek olacak. Büyükşehirler trafiği azaltmanın en doğru yolu metrodur. Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz.Başta havaalanı metromuz olmaz üzere. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde şu anda 14 bin öğrenci var. Orada 50 bin öğrencilik bir planlama var. Havaalanı-üniversite- Esenboğa-Saray- Pursaklar- Kuzey Ankara devam edecek Keçiören Yeşilöz-Hasköy bölgeleri buradan Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar olacak 1. Etap var. Etlik Şehir Hastanesi'nde Kuyubaşı bağlantı olacak. Dolayısıyla birçok mahallemizden metro geçmiş olacak. Bunları hepsi yeraltında olacak. Altındağ metro var, Siteler'de 150-200 bin çalışan var. Bunun yanında bir de esnaflarımız var. Bunları 5 yıl boyunca inşa edeceğiz. Çok hızlı çalışacağız. Belki bir kısmını 2 veya 3 yılda açacağız. Ancak 5 yılda Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz. Hedefimiz toplu taşımayı yeraltına indirmek ve doğru çözüm budur.Bu metroları inşa ederken otoparklar yapmak lazım. Bisiklet yerleri olmazı. Lazım insanlar araçlarını bisikletlerini buraya bırakacak ve yoluna devam edecek. Bunun yanında metro istasyonları ile bağlantılı servis araçlarını çoğaltmak gerekir. Dolayısıyla vatandaş şehre araç ile inmeyecek metro ağında işini görecek. Trafiği rahatlamanın yolu budur. Bunlar yapılmazsa sıkıntı var. Çünkü Ankara'da ciddi bir trafik sıkıntısı var. Eğer bu yatırımlar yapılmazsa 5 yıl içinde Ankara'da 700 bine yakın araç trafiğe çıkacak ve trafik sorunu İstanbul'dan daha fazla olacak. Şu anda 'Neredeyse 2 saate işe gidiyorum' diyenler var.Emeklilerimizin hayatnı kolaylaştıracağız, ciddi destek olacağız. Sosyal refah desteği alan emeklimize bin değil 5 bin lira vereceğiz. Alzheimer köyü kuracağız. Yaşlı bakım merkezine ihtiyacımız varHem yaşlılar hem de gençlerimiz için projelerimiz var. Gençlere ulaşımı ücretsiz yapacağız 18 yaş ve üzeri gençlerimize... Özel halk otobüsü ya da minibüse bindiğinde gençlerimizin ulaşım ücretini biz karşılayacağız. 20 bin öğrencimize burs vereceğiz. Gençlik merkezleri kütüphaneler yapacağız. 10 bin öğrencimize yurt, evde kalmak isteyen öğrencilerimize bin TL kira desteği ödeyeceğiz. 400 bin öğrenciye süt ve kahvaltı desteği yapacağız. Kantin kart vereceğiz öğrencilerimiz böylece istediklerini alabilecekler.Ankaralıya yardımları azalttılar. Belediye bütçesi yardım payını yüzde 8'den yüzde 4'e düzelttiler. Ankara'da binlerce binanın kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Küçük bir depremde Ankara'da birçok ev yıkılır çünkü bu binalar artık eskidi. Vatandaşımızdan da çok talep var.Başı boş sokak hayvanları için çözüm hazır. Çözerse Altınok çözer. Şöyle de bir yanlış anlaşılma var. Sokaklardaki bu köpekler donuyor soğukta. Birisi merhamet eder yiyecek verirse ancak öyle besleniyor. Ciddi bir tehdit haline geldi. Gezdiğim her yerde böyle bir talep geldi. Yaşam alanımız var burada köpeklerimizin bakımı aşısı yapılıyor. Bu hayvanlarımıza doğal konforlu bir yaşam alanı sunacağız.Ankara bir medeniyet ve kültür şehri. Ankara müzeler şehri olacak Kent, Çanakkale ve Türk Tarih Müzesi inşa edeceğiz. Tamamını 5 yıl içerisinde yapacağız. 2024 itibariyle projelerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız.Çiftçilerimize her sene 500 litre mazot desteği sağlayacağız. Besicilerimize mazot ve yem desteği vereceğiz.