  • USD: 31,78 - 31,83
  • EURO: 34,63 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tır otomobile çarpıp jandarma karakol duvarını yıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akaryakıt yüklü tır, otomobile çarpıp İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 7.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 7.03.2024 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Tır otomobile çarpıp jandarma karakol duvarını yıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, Viranşehir Şanlıurfa karayolu ilçe Jandarma komutanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre henüz sürücüsü öğrenilmeyen akaryakıt yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip otomobile çarptı, ardından İlçe Jandarma komutanlığının bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi.

Meydana gelen kazada Mehmet Aktaş (37) E.Ş ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tır otomobile çarpıp jandarma karakol duvarını yıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Aktaş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.


Tır otomobile çarpıp jandarma karakol duvarını yıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.