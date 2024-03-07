Tır otomobile çarpıp jandarma karakol duvarını yıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Viranşehir Şanlıurfa karayolu ilçe Jandarma komutanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre henüz sürücüsü öğrenilmeyen akaryakıt yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip otomobile çarptı, ardından İlçe Jandarma komutanlığının bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi.Meydana gelen kazada Mehmet Aktaş (37) E.Ş ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Aktaş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.