''Cumhur Bizim; Türkiye hepimizindir''

''Geride kalan beş yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır''

''31 Mart'ta Ankara belini doğrultmalıdır''

''Hem DEM'lenip hem milliyetçi olmak imkansızdır''

Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Teşkilatı Belediye Meclis Üyesi tanıtım programını gerçekleştirdi.Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Belediye Meclis Üyesi tanıtım programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP MYK üyesi Sezer Yozgat, Oğuz Yılmaz, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, MHP Mamak İlçe Başkanı Murat Canöz, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım BALCI, Mamak Ülkü Ocakları Başkanı Oray Sandavaç ve Mamak Belediyesi Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi adayları katıldı.Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkan Murat Canöz yaptığı açıklamada şu konulara değindi;Bugün Cumhur İttifakı Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday tanıtım toplantısı ve Mamak'ta birlik beraberlik münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Yeni bir dönemin müjdesiyle gönüllerimizi birleştirdik. Bu anlamlı toplantıya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 28 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Ankara'nın prangalarından kurtuluşunu hedefliyoruz. Üzerimize düşen görev ve sorumluluğun idrakiyle adımlarımızı sağlam şekilde atıyor, boşa zaman geçirmiyoruz. Nitekim Cumhur Bizim; Türkiye hepimizindir. Mamak bizim, Ankara bizim Türkiye hepimizindir. Ayırmadan, ayrışmadan, canla, başla hem Mamak, hem Ankara, hem de Türkiye için çalışacağız.Kaçan fırsatların, heba olan yılların, kırılan umutların telafisini yapmak suretiyle başkentimizin yeniden küllerinden doğacağına inanıyoruz. Geçmişi bugününe kefil olmayanların miadı dolmuş, raf ömrü bitmiştir. Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak halimiz de kalmamıştır. Yavaş yavaş bu şehrimizin enerjisini sömürenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Kaldı ki, geride kalan beş yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Alt yapı sorunu bir türlü çözülememiştir. Kutuplaşma ve kargaşadan başka bir şey görülmemiştir. Yollar, köprüler, tüneller kaderine terk edilmiştir. Ulaşım hizmetleri aksamış, trafik yoğunluğu daha da artmış, maalesef vatandaşlarımız çileden çıkarılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde başkentimizi yüzüstü bırakmıştır. Sözde Cumhurbaşkanı yardımcılığına heveslenen bu şahıs, Ankara'ya hüsran yaşatmış, nasıl bir koltuk meraklısı olduğunu, çıkarlarının peşinden nasıl koştuğunu ispatlamıştır.Sadece Ankara'yı düşünen, sadece Ankara'yı kalbinde taşıyan, sadece Ankara için çalışıp üreten, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle kenetlenen bir belediyecilik vizyonu, başkentimizi inanıyorum ki şaha kaldıracaktır. İşte o kişi Değerli İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok Beyefendidir. Sayın Altınok beyefendi işinin ehli, Ankara sevdalısıdır.Değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e gönül veren her kardeşimi Cumhur İttifakı'nda omuz omuza verip çalışmaya çağırıyorum. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Ülkücünün yeri ve adresi bellidir, o da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Hem DEM'lenip hem milliyetçi olmak imkansızdır. 31 Martta Ankara'yı kazanacağız, çünkü Ankara bizim, Mamak bizim, Türkiye hepimizindir. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız.Kıymetli dostlarım, bu davada yanımızda bulunan tüm arkadaşlarımı tüm abilerimi tüm ablalarımı tüm kardeşlerimi Allah'a emanet ediyor, Cumhur İttifakı Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday tanıtım toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağolun, var olun.