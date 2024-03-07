Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında gerginlik: Pankart yüzünden arbede çıktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kartal'daki esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi pankartı asmak isteyen bir kişi ile İyi Partililer arasında arbede çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçi,m çalışmaları kapsamında Kartal'da esnafı ziyaret etti.Akşener'in Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İyi Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi.KARTAL ZİYARETİNDE OLAY ÇIKTI!Tartışmanın büyümesiyle Yeniden Refah Partili kişi ile İyi Partililer arasında arbede çıktı.Olay yerine polis ekipleri geldi.YENİDEN REFAHLI ŞAHISLA İYİ PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİTartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İyi Partililere polis engel olmaya çalıştı. Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İyi Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.