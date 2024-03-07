Meral Akşener’den Mansur Yavaş’a zehir zemberek sözler: Kendi korkaklığını…

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aynı masanın etrafında toplananlar ve Türkiye'yi yönetme hayali kuranlar, sandıkta hüsranı yaşadı. Yerel seçim için ortada ne masa ne de ittifak kaldı! Birleşerek kazanacağız diyenler, birbirlerini hedef aldı. Vekillik pazarlıkları yerini DEM'li ittifaklara bıraktı.İYİ Parti lideri Meral Akşener de bir zamanlar cumhurbaşkanı adayı gösterilmeleri uğruna masayı bile devirdiği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a savaş açtı. 'Korkaklar' diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alan Akşener, partisine operasyon yapıldığını vurguladı.Akşener'in korkak çıkışına cevap vermeyen Mansur Yavaş ise önceki gün katıldığı bir programda 'Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, 'Altılı Masa aday gösterirse aday olurum'. Zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum' açıklamasını yaptı. Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada samimi olmadığını vurguladı.İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın bu sözlerini cevapladı. Yavaş'ı yeniden korkaklıkla suçlayan Akşener, 'Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu söylendi.Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum' ifadelerini kullandı.