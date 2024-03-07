İşte Türk milletinin gemisi! Gazze için 3 bin 204 ton yardım malzemesi bugün yola çıktı

Gazze'deki savaş mağdurları için Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan yardım gemisi Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a uğurlandı. Bugüne kadar Gazze'ye gönderilen yardım gemilerinin en büyüğü olan 7. gemi, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı tarafından uğurlandı.Başta MÜSİAD olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve hayırseverin bağışlarıyla doldurulan gemide çoğunluğu gıda ve sağlık ürünleri olmak üzere 5 bin paketten oluşan 2 bin 737 tonluk acil insanı yardım malzemesi bulunuyor. Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 'Bugün giden Kızılay'ın gemisi değildir, bugün oraya giden Türk milletinin gemisidir. Türk milletinin emanetlerini taşıyoruz. Bizim Kızılay olarak görevimiz bu emanetleri koruyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır' dediRamazan arifesi, 10 Mart'ta Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşması planlanan yardım gemisindeki malzemeler, tırlar ile Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye sokulacak ve Kızılay yerel ekiplerinin de katılacağı çalışmalarla Filistinli ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kızılay, bugüne kadar insani yardım malzemesi taşıyan 12 uçak ve 6 gemiyle toplamda 3 bin 204 tonluk malzemeyi Gazze'ye ulaştırdı. Gönderilen 7. yardım gemisinde başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme, bebek malzemeleri bulunuyor.Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mersin Limanı'ndan yola çıkan geminin şimdiye kadar gidenlerin en büyüğü olduğunu belirterek, 'İçinde 3 bin tona yakın yardım malzemesi var. Gemi El Ariş'te karşılanacak ve malzemeler tırlara yüklenip Gazze'ye uğurlanacak. Bu tek seferlik bir iş değil. Önümüzde uzun bir süre var.İnsanların bombayla ölmesinden ne kadar rahatsız olduğumuzu söylemeye gerek gerek yok. Orada insanlar açlıktan ölüyorlarsa daha fazla sorumluluğumuz var. Oraya temel ihtiyaçlarımızı götürmeye gücümüz yetiyor.Kızılay olarak görevimiz oranın yardım yolunu açık tutmak. Bugün giden Kızılay'ın gemisi değildir, bugün oraya giden Türk milletinin gemisidir. Türk milletinin emanetlerini taşıyoruz. Bizim Kızılay olarak görevimiz bu emanetleri koruyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır' dedi.Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 'Gazze biliyoruz ki hepimizin gönlünde bir yara. Gözümüzü kapatıyoruz gözümüzün önünde oradaki çocukları görüyoruz, kadınları görüyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz, oraya ulaşabilecek miyiz diye endişe yaşıyoruz.Gazze'nin en fazla temel ihtiyaç maddelerine ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz bir günde en büyük gemimizi uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar 12 uçak gitti Türkiye'den, 6 tane gemi gitti. Uğurladığımız gemi bugüne kadar ki yardımların belki en büyüğü. İçinde çok kıymetli emanetlerimiz var. 110 bin gıda kolimiz, 620 ton un, 14 tırlık bir su maden suyu, kıyafetler, mobil mutfaklarımız var. Mobil mutfaklarımız 5 bin kişiye sıcak yemek çıkartma kapasitesine sahip. 31 farklı kurumsal bağışçı ve sivil toplum kuruluşunun emanetini taşıyor' dedi.Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi ile görüşmelerine değinen Yılmaz, 'Mısır büyükelçimiz diyor ki 'Bakın bizim gözümüzün önünde inanılmaz büyük bir trajedi yaşanıyor. Siz bunu kameralarda görürken dayanamıyorsunuz biz gerçeğine dayanamıyoruz. Ben devletimden, Türk halkından en az 15 günde bir gemi bekliyorum buraya' diyor. Buranın ihtiyacı çok fazla oraya tüm giden emanetlerinizin de sonuna kadar takipçisi olacağımızdan lütfen şüpheniz olmasın' diye konuştu.