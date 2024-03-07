İstanbul'da hafriyat kamyonu yandı: Trafikte uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da çıkan yangın trafiği kilitledi.Başakşehir ilçesinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Hafriyat kamyonunun şoförü, dorse lastiklerinden duman çıktığını gördü ve aracı emniyet şeridinde durdurdu.Şoför, yangın tüpü ile aracın lastiklerini söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorseye de sıçrayan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Kamyonda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken aracın dorsesinde maddi hasar oluştu.Ekipler, TEM otoyolunun bir şeridini güvenlik önemleri nedeniyle araç geçişine kapattı.Edirne istikameti ve Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu.