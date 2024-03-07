Hamza Dağ İzmir projelerini tek tek sıraladı! Öncelik ulaşım: 90 dakika uygulaması geri gelecek

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında projelerinden bahsetti. "İzmir'e sevdamız var." diyen Hamza Dağ, ''Aday olmadan da 2004 seçimleri de dahil İzmir'de sahada olmuş birisiyim. İzmir artık birileri tarafından "çantada keklik" olarak görünmek istemiyor. 25 yıldır devam eden belediyecilik süreci var. Kronik hale gelmiş sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Temel hamleler yapılması lazım. Hem tecrübe hem İzmir'i biliyor olmanın imkanını ben İzmir'e adamak istiyorum. İzmir'e sevdamız var. 950 bin ile 1 milyon 30 bin arasında bir oy potansiyelimiz var.'' ifadelerini kullandı.

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi partilerin yerel seçim çalışmaları devam ediyor.Partilerin belediye başkan adayları seçmenle buluşup vaatlerini sıralarken Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, NTV canlı yayına katıldı.AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı televizyon programında seçim çalışmalarını değerlendirdi.Projelerinden bahseden Hamza Dağ, kentte yapılacak acil çalışmalar hakkında konuştu.''Aday olarak 5. kampanyam.'' diyen Hamza Dağ, ''Aday olmadan da 2004 seçimleri de dahil İzmir'de sahada olmuş birisiyim. İzmir artık birileri tarafından 'çantada keklik' olarak görünmek istemiyor. 25 yıldır devam eden belediyecilik süreci var. Kronik hale gelmiş sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Temel hamleler yapılması lazım. Hem tecrübe hem İzmir'i biliyor olmanın imkanını ben İzmir'e adamak istiyorum. İzmir'e sevdamız var. 950 bin ile 1 milyon 30 bin arasında bir oy potansiyelimiz var.'' ifadelerini kullandı.AK Parti'nin projelerinden tek tek bahseden Hamza Dağ, ''Benim İzmir ile ilgili hayallerim daha farklı. Kronik sorunların çözüldüğü İzmir'e aday olsaydım önceliğe ulaşımı koymak istemezdim. 10 sene önce bu kadar değildi. Konak'tan Buca'ya 20-25 dakikada gidiliyordu. Önceliğimize ulaşımı ve toplu ulaşımı koyduk. Yeni çevreyolu, kavşaklar, yollar... 1 Nisan'dan itibaren en kötülerden başlayıp adım adım iyileştireceğiz. İzmir'de toplu ulaşımda 90 dakika uygulamasını geri getireceğiz. UKOME'de teknik olarak hazırlıklar yapılıyor. Su ücret tarifelerinde İzmir, en pahalı şehir. Bizim burada da yapacağımız yüzde 50 indirim sözümüz var. Sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm de projelerimiz arasında.'' dedi.''İzmir merkezi bütçeden destek alıyor mu?'' sorusuna yanıt veren Hamza Dağ, ''Vergi aldığınız şehirler belli, vergi az aldığınız şehirler belli. İzmir'e hizmet konusunda hükümetin eksik kaldığı bir nokta var mıdır? Hükümet hastane yapar, yol yapar, okul yapar. Bizim 20 yıl içinde 30 tane ilçede hastane olarak dokunmadığımız bir iki ilçe kaldı. Kiraz ve Bayındır'da hastane ile ilgili dokunuşlarımızın olması lazım.'' ifadelerini kullandı.YHT projesinin biteceğini belirten Hamza Dağ, ''Büyük proje ve planlarda önümüzdeki 5 senede farklı karar çıksa da YHT projesi bitecek. Buradaki mesele, bir ilin ya da bir ilçenin belediye başkanı şehrine gelecek yatırımlarla ilgili önemli bir mihenk taşı oluyor. Biz 5 yılda çözebildiğimiz kadar sorunları çözelim önümüzdeki 25 yıla kadar planlamayı yapıp rahatlamayı oluşturalım.'' dedi.