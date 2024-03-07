Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla yıldızı parlayan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal başta olmak üzere Premier Lig ekiplerinin ilgisi bulunuyor. Milli yıldızın yerini doldurmak için harekete geçen yönetim, Galatasaray'ın ara transfer döneminde ısrarla istediği o isim için devreye girdi. İşte detaylar...

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip ligde 2. sırada bulunuyor.Kanarya son olarak 28. haftada Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'de golleri 24. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Kanarya zorlu deplasmanda hata yapmadı ve Galatasaray'ı takibe devam etti.Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibini geçerek şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenilmesinin ardından kalan 2 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da yapılıyor.Sarı-lacivertli ekipte bu sezon birçok isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu.Milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmiş durumda. Yıldız isimle özellikle Arsenal yakından ilgileniyor.Yönetim, Ferdi'nin satışı ile ortaya çıkacak sol bek boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti.Sarı-lacivertli ekibin, Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Bonservisi Roma'da olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray da ilgilenmişti. 30 yaşındaki sol bek bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına tekrar kavuştu.Tecrübeli sol bek ile Suudi Arabistan ekipleri de yakından ilgileniyor.