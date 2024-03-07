Ekrem İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'a: Ya kendine başka bir iş bulacak yada başka parti bulacak

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' sözleri CHP'de krize neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Burcu Köksal'a "Ya kendine başka bir iş bulacak yada başka parti bulacak" diyerek açık açık tehdit etti.

Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ı tehdit etti.Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' sözlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sürçülisan' oldu diyerek düzeltmişti.CHP medyasının bir anda 'faşist' diyerek hedefi haline gelen Köksal'a CHP içinden de sesler yükseliyor.Köksal'ın çıkışının ardından DEM ile İstanbul'da 'kent uzlaşısı' adı altında bazı ilçelerde ittifak yapan CHP'nin eşgenel başkanı diye de görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki geldi.CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a Bakırköy mitinginde adeta ateş püsküren İBB Başkanı İmamoğlu 'Ya kendine başka bir iş bulacak yada başka parti bulacak, onu söyleyeyim.' dedi.CHP'nin kendi listelerinden aday gösterdiği DEM Partililer arasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayandan terör örgüt mensubu olmaktan tutuklanana kadar birçok skandal isim yer alıyor.DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 30 meclis üyesi adayını CHP listesine yazdırdı. Hedef ise sayıyı 20'ye çıkarıp İBB'de DEM grubu kurmak.