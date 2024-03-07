Bakan Fidan, ABD'de: İşte masadaki konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek "Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı"na katılmak üzere Washington'a gitti. Masada, F-16'ların tedarikinin sorunsuz şekilde yapılması dahil çok sayıda konu var.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'ABD-Türkiye Stratejik Mekanizma Toplantısı' için başkent Washington'a gitti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantılar, ikili arasında cuma günü yapılacak görüşmeye zemin hazırlayacak.



'Stratejik Mekanizma Toplantısı', 2021'in sonbaharında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ortak kararıyla oluşturulmuştu. Dışişleri Bakanları düzeyindeki son toplantı ise Ocak 2023'te yapılmıştı.



İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey ABD'li yetkili, planlanan görüşmelerle ilgili, 'Bu muhtemelen yıllardır sahip olduğumuz en olgun ve en olumlu Stratejik Mekanizma olacak.' dedi. Fidan'ın, Biden'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve bazı Kongre üyeleri ile de görüşmesi, düşünce kuruluşları etkinliklerine katılması da bekleniyor.



İLİŞKİLER BİR NEBZE YUMUŞUMAYA BAŞLADI

ABD ile Türkiye arasındaki bağlar, son yıllarda stratejik ortaklıktan uzaklaştı. Türkiye'nin 2019 yılında Rusya yapımı S-400 savunma füze sistemini satın alması, ABD'nin Ankara'ya yönelik yaptırımlarını tetikledi ve Türkiye'nin F-35 uçağı programından çıkarılmasına yol açtı. Washington, Ankara'nın İsveç'in ocak ayında gerçekleşen NATO üyeliğini onaylamada 20 ay gecikmesinden de rahatsızdı. Geçtiğimiz haftalarda ise ABD Kongresi, Türkiye'ye F-16 satışını onayladı. 23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi. Peş peşe gelen onayların ardından, hem Ankara hem Washington'dan işbirliğinin derinleştirileceği yönünde açıklamalar geldi.



GÜNDEMDE NELER VAR?

Türkiye'den diplomatik kaynakların aktardığına göre, Fidan'ın gündeme getireceği konu başlıkları arasında F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi; F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması; CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarından çıkarılma talebi ve ortak savunma sanayii projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması yer alıyor.



Öte yandan Reuters, ABD ile Türkiye arasındaki Suriye krizinin ve anlaşmazlıkların devam etmesinin beklendiğini belirtti. Ankara'nın ABD'nin bölgedeki terör örgütü PKK uzantılarına desteği kesmesini istediğini fakat ABD'nin buna yanaşmayacağına vurgu yaptı.

