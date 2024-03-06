Ve bunu da gördük: CHP, oy için seccade ve zikirmatik dağıtmaya başladı...

HP, yerel seçim öncesi İstanbul'da yeni stratejiye gitti.Seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da veren CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhafazakar seçmenden oy alabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı.İmamoğlu, daha önce 'Sizleri asla Allah'ın dini ve kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür' demişti.CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel, vatandaşlara 'Merhaba komşum' afişiyle zikirmatik ve Ramazan ayına özel takvim dağıtımına başladı.İmamoğlu, AK Parti seçmenine seslenirken, 'Bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı ve yüce dinimizi manipüle etmeyeceğim. Sizleri asla Allah'ın dini ve kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür.' ifadelerini kullanmıştı.Geçtiğimiz yıl CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrasında partililerle verdiği poz büyük tepki çekmişti.Kılıçdaroğlu ve CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay iftar programı sonrasında özel bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmede Canan Kaftancıoğlu da yer aldımıştı.Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu ve partililerin ayakkabılarıyla seccadeye basarak verdikleri poz büyük tepki çekti.