Kürdistan hayali kuran DEM Partili isim CHP listesinde! Skandal ifadeler...

Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA ve SİHA'larla dalga geçen DEM Partili Abdulcebar Barış, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi adayı yapıldı.Abdulcebar Barış'ın sosyal medyaya düşen açıklamaları şöyle:'Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil.'DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla 'Biji serok Apo' sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)5 SIRA - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)7 SIRA - Cevdet Dalkılıç8 SIRA - Dicle Özdaş10 SIRA - Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)1 SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen11 SIRA – Elif Yıldırım3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)15. SIRA - Musa Avyüzen16 SIRA - Dilek Ateş3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun13. SIRA – Hüseyin Kazan2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış3. SIRA – Osman Yalçın7. SIRA – Yıldız Serinyel9. SIRA – Orhan Yeler13. SIRA – Memet Tel16. SIRA – Elvan Uçar Kordu19. SIRA – Menduh Kaplan20. SIRA – Murat Turğut22. SIRA – Güven Yılmaz24. SIRA – Kenan Özyolcu3. SIRA – Sinan Kılıç13. SIRA – Cemalettin Yüksel3. SIRA – İsmail Çarboğa22. SIRA – Mehmet Tel5. SIRA – Suat Karaoğlan22. SIRA – Şükrü Akçadağ