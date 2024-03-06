İTÜ yerleşkesinde yangın çıktı: Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da bu sabah saatlerinde panik anlarıı yaşandı.Avrupa Yakası'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa yerleşkesinden alevler yükseldi.ALEVLER BÜYÜDÜHenüz sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede korkuya neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından gökyüzü kara dumanlarla kaplandı.ÖLEN YA DA YARALANAN YOKİhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan birinin olmadığı belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Sabah saatlerinde işe ve okula gidenler, korku dolu anları kayıt altına aldı.SORUŞTURMA BAŞLATILDIİstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:"06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir.Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."