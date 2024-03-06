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'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon: Hesaplarında 100 milyon lira tespit edildi

Kütahya ve İstanbul'da polis tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarla yasa dışı bahis yoluyla 'Daltonlar' suç örgütüne finans sağladığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 100 milyon TL işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu.

Ekleme: 6.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 6.03.2024 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon: Hesaplarında 100 milyon lira tespit edildiKütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucu, yasa dışı bahis yoluyla 'Daltonlar' suç örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Kütahya ve İstanbul'da yaptığı eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon: Hesaplarında 100 milyon lira tespit edildi

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca, başkalarına ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon: Hesaplarında 100 milyon lira tespit edildi

Öte yandan, 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon TL işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına da el konuldu. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon: Hesaplarında 100 milyon lira tespit edildi

Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapılmış gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.