CHP'de yıkım kafasının başkan adayları! Kentsel dönüşüme direndiler dava üstüne dava açtılar

CHP kentsel dönüşüme karşı dava açan ve eylem yapan sembol isimleri belediye başkanı adayı olarak belirlediği öğrenildi. Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı eylem yapan Lütfü Savaş yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İstanbul'da Beyoğlu ve Maltepe'de kentsel dönüşüme dava açan kişiler belediye başkan adayı oldu.CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney, İlçe Başkanı olduğu dönemde ilçesindeki kentsel dönüşümü durdurmak için İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İnan Güney, Okmeydanı Dönüşüm Projesi'ni iptal ettirmek istedi. Toplamda 7 dava açıldı. TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Esin Köymen de, CHP Maltepe İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Bu şube, İstanbul'daki kentsel dönüşüme karşı CHP'lilerle birlikte hareket ederek defalarca dava açtı.CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney'in, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı olduğu dönemde ilçesindeki kentsel dönüşümü durdurmak için İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi. İnan Güney, Okmeydanı Dönüşüm Projesi'ni iptal ettirmek istedi.2018-2023 yılları arasında üç dönem TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Esin Köymen de, CHP Maltepe İlçe Belediye Başkan adayı oldu. TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul'daki kentsel dönüşüme karşı CHP'lilerde birlikte hareket ederek defalarca dava açtı.Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları 2005'te kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Tarlabaşı 360 Projesi'yle başladı. Projenin onaylanması, açılan iptal davaları nedeniyle 2016'da tamamlanabildi. 2017'de inşaat ruhsatları alınarak çalışmaların başlatıldığı projenin yüzde 73'ü 2022'de tamamlandı.532 bölüm (yüzde 64) hak sahiplerine teslim edildi. Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için de CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 7 dava açıldı. CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı adına dava açan kişi şu anda şu anda o dönemde CHP Beyoğlu İlçe Başkanı olan İnan Güney'di. İnan Güney, şu anda CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu.İnan Güney, İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olduğu dönemde Okmeydanı Dönüşüm Projesi'ni iptal ettirmek için mahkemeye başvuran isimler arasında yer aldı. CHP'li vekil Yüksel Mansur Kılınç ise bölgenin 'riskli alan' ilan edildiği kararı Danıştay'a taşıdı. Açılan iptal davaları nedeniyle 10 yıl ertelenen proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından Fetihtepe 3550 ada 1. etapta 5 Kasım 2022'de başlatılabildi.Okmeydanı'nda riskli alan ilan edilen bölgedeki Van Blokları'nın dönüşümü de tüm engellemelere rağmen 2020'de tamamlandı. Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 2012'da hazırlanan Örnektepe Dönüşüm Projesi de açılan iptal davaları nedeniyle gecikti. Proje kapsamında 16 bin metrekare alanda üretilen 398 konut, 20 dükkân, cami ve sosyal tesis inşaatı, 2022 Ekim ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.CHP Maltepe İlçe Belediye Başkan adayı Esin Köymen'in yönetim kurulu başkanlığı yaptığı TMMOB; İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına durdurmak için bir çok davalar açtı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın, Esenler, Gaziosmanpaşa, Tuzla ve Beyoğlu'nda kentsel dönüşümün iptali için 13 dava açtığı öğrenildi.TMMOB Şehir Plancıları Odası Esenler'de 2, Gaziosmanpaşa'da 7, Tuzla'da 2 ve Beyoğlu'nda 2 dava açtığı bildirildi. Kentsel dönüşüme yönelik iptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi. Esin Köymen, TMMOB Mimarlar Odası Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde iki dönem yönetim kurulu sekreterliği ve iki dönem başkanlığın ardından, 2018-2023 yılları arasında üç dönem İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı eylem yapan Lütfi Savaş yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 14 Mayıs 2019 tarihinde Emek Mahallesi kentsel dönüşüm projesine karşı yapılan eyleme katıldı.Eylemde konuşan Lütfü Savaş, 'Emek'ten kimse var mı burada Emek'ten? Var mı? Emek'in bir problemi var mı? Ne problemi var? Var mı problemi? Emek'in kentsel dönüşümle ilgili problemi var. Emek'in kentsel dönüşümle ilgili problemleri var. 5 yıldır bu sakız habire çiğneniyor' dedi. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde Emek Mahallesi'nde 15 bin aileden geriye 35 aile kaldı.Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davacı sıfatıyla yargıya başvurmuştu.ESENLER (9 DAVA): İBB 5 dava, Meclis Üyesi Ülkü Sakalar 3 dava, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 davaGAZİOSMANPAŞA (9 DAVA): CHP'li meclis üyeleri 9 davaCHP'de yıkım kafasının başkan adayları! Kentsel dönüşüme direndiler dava üstüne dava açtılarTUZLA (8 DAVA): İBB 4 dava, CHP Meclis üyeleri 4 davaBEYOĞLU (7 DAVA): CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç 2 dava, CHP İBB Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı 5 davaÜSKÜDAR (10 DAVA) Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi, CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam 10 dava