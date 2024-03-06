Başkan Erdoğan'dan Elazığ'dan duyurdu: Emeklilerimiz için adımlar atmayı sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingin ardından Elazığ'a geçti. Elazığ'da 65 bin vatandaşa hitap eden Başkan Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Meydanda 65 bin kişi var. 31 Mart akşamı AK Parti sandıkları patlatarak geliyor. Durmak yok. Elazığ'a son olarak geçen sene 1 Nisan'da gelmiştim. Bu ziyaretimizde deprem konutlarının temellerini atmış hem de önceki deprem konutlarının kuralarını çekmiştik. Şimdi yine bir Ramazan-ı Şerif'in arefesindeyiz. Elazığ'da bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Elazığ'ın 31 Mart'ta yine tarih yazacağına ben yürekten inanıyorum. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?'KAAN 2028'DE FİLOMUZA DAHİL EDİLECEK'Ekonomide ihracatta istihdamda üretimde sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Türkiye bu alanda dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP? İnşallah 2028'de KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.TERÖRLE MÜCADELEDE NET MESAJBunların inlerine giriyoruz. Gabar'da, Tendürek'te inlerine girdik yine gireceğiz. Sınırlarımız içinde veya dışında nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Karakol ve köy baskını ile anılan yerlerde huzur ve güven hakim. Girilemez denilen her yere girdik. Cudi'de yaylalarımızda dünyanın dört bir yanından turistler rahatlıkla geziyor. Operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terör bataklıklarını kurutuyoruz. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç, ama mutlaka kurutacağız. Birilerinin 'Teröristan' hayalleri vardı, gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planlarını yırtıp attık. Irak'ta da güzel neticeler alacağız. Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız.'EMEKLİLERİMİZ İÇİN ADIM ATTIK, ATMAYA DEVAM EDİYORUZ'İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam. Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın sıkıntılarını görüyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz. İlk kez emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. İlave kaynak tutarı toplam 300 milyar TL'yi buldu. İmkanlar genişledikçe çok daha fazlasını yapacağız.Bedelli askerlik haklarını kullananlara hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çekiştiği muhalefetle ilgilenmiyoruz.