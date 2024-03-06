Başkan Erdoğan'dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor.Erdoğan Malatya'da gerçekleştirdiği mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor. Alanda bulunan bir pankartı okuyan Başkan Erdoğan, 'Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez.' ifadelerini kullandı.Aslında Malatya'ya 1 ay önce gelecektik ama nasip olmadı. Bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda %72 milletvekilliğinde %69 destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum. Malatya yine sandıkta destan yaptı. Üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. Bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz.Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandille DEM'lenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu?Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı? 6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum.Malatya'da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezinde 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 43 bin 837 konutun yapımı sürüyor.46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının darbe girişimimim üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır maliyeti oldu. Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizin eskisinden daha güvenli, canlı, huzurlu hale getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak azim ve gayrete sahibiz. Malatya şahidimiz olsun ki milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe bu mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir.Cumhur İttifakı olarak bu seçimde de büyükşehirlerde ve illerimizin bir kısmında işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyeciliği kimse ile tartışmayız. Malatya Büyükşehir'de ve ilçelerimizin bir kısmında böyle bir değişim oldu. Dün şehirlerimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek bugün de vazifeyi devralacak kardeşlerimizin yanında olacağız.Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi adaylarımızdan sorumluyuz. Ancak hem bize kaybettirmeye çalışıp çeşitli beyanlarla gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz.Miting programı için Malatya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi göstererek sevgi gösterisinde bulundu.