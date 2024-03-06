Avrupa borsaları yatay seyirle açıldı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanışın hemen üzerinde 496,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,04'lük primle 17.700 puan seviyesinde işlem görüyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.663 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi sınırlı primle 33.233 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen üstünde 10.173 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.944 puanda bulunuyor.Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.Yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler piyasaların odağında bulunduğunu anımsatan analistler, söz konusu yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.Dün bölge genelinde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, İngiltere hariç hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri aşması dikkati çekti.Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ocakta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 8,6 azalışla beklenenden daha fazla geriledi.Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocakta dış ticaret fazlası 27,5 milyar avroya çıkarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlarının izleneceğini belirterek, ABD'de ise ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildirdi.