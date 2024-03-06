Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

Altın fiyatları Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileriyle tarihi zirvelerini görmeye devam ediyor. Gram altın bugüne rekor seviyeden başladı!

Altın fiyatları Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileriyle tarihi zirvelerini görmeye devam ediyor. Gram altın bugüne rekor seviyeden başladı!Altın yatırımcıları Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmaya kilitlendi. Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasında faiz indirimlerine ilişkin işaret arayacak.Gram altın rekor seviyeden 2,169 TL'den başladı.Çeyrek altın 3,712 TLYarım altın 7,424 TLCumhuriyet altını 15,112 TLONS altın tarihi zirvesinden gerileyerek 2,134 dolara kadar indi.