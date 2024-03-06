Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor
Altın fiyatları Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileriyle tarihi zirvelerini görmeye devam ediyor. Gram altın bugüne rekor seviyeden başladı!
Altın fiyatları Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileriyle tarihi zirvelerini görmeye devam ediyor. Gram altın bugüne rekor seviyeden başladı!
Altın yatırımcıları Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmaya kilitlendi. Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasında faiz indirimlerine ilişkin işaret arayacak.
Gram altın rekor seviyeden 2,169 TL'den başladı.
Çeyrek altın 3,712 TL
Yarım altın 7,424 TL
Cumhuriyet altını 15,112 TL
ONS altın tarihi zirvesinden gerileyerek 2,134 dolara kadar indi.
Altın yatırımcıları Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmaya kilitlendi. Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasında faiz indirimlerine ilişkin işaret arayacak.
Gram altın rekor seviyeden 2,169 TL'den başladı.
Çeyrek altın 3,712 TL
Yarım altın 7,424 TL
Cumhuriyet altını 15,112 TL
ONS altın tarihi zirvesinden gerileyerek 2,134 dolara kadar indi.