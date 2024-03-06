  • USD: 31,55 - 31,60
  • EURO: 34,22 - 34,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

Altın fiyatları Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileriyle tarihi zirvelerini görmeye devam ediyor. Gram altın bugüne rekor seviyeden başladı!

Ekleme: 6.03.2024 - 09:11 Güncelleme: 6.03.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyorAltın fiyatları Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileriyle tarihi zirvelerini görmeye devam ediyor. Gram altın bugüne rekor seviyeden başladı!

Altın yatırımcıları Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmaya kilitlendi. Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasında faiz indirimlerine ilişkin işaret arayacak.

Gram altın rekor seviyeden 2,169 TL'den başladı.

Çeyrek altın 3,712 TL

Yarım altın 7,424 TL

Cumhuriyet altını 15,112 TL

ONS altın tarihi zirvesinden gerileyerek 2,134 dolara kadar indi.