Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 'Stres birikiminin olduğu bir bölge'

AFAD verilerine göre dün akşam yani pazartesi akşamı saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale Yenice olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10.33 km olduğu belirtildi ve çevre illerden hissedildi.Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depremine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.Görür açıklamasında, 'Dün akşam Çanakkale, Yenice'de 4.9 deprem oldu. Deprem, Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında, 7.2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge, böyle görece küçük depremler beklenebilir.' ifadelerini kullandı.