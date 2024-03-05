Murat Kurum'dan İmamoğlu’na eleştiri: Ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz'da 'Beysen Buluşmaları' programına katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında yerel seçime yönelik proje ve vaatlerine değinen Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, bir televizyon kanalındaki konuşması üzerinden eleştirdi.Kurum, 'Toplumumuzun gelişmesinde, iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde her alanda ne kadar önemli bir rol aldığınızı biz biliyoruz. Peki kıymetli hanımefendiler, CHP'li mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dedi gördünüz mü? 'Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim' diyor. 'Ev kadınları kadınlar statüsünde olmasın' diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum. Ev kadınlarımızı ailemizin temelini, çocuklarımızı yetiştiren, eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden, bu değer bilmez had bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek' dedi.Kurum, 'Bugün İstanbul'umuz maalesef bu duygusuz ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'un 5 yılı ziyan edilmiştir, heba edilmiştir. Kadınlarımızın emekleri boşa çıkartılmış gençlerimiz bir ikbal uğruna harcanmıştır. Önümüzde İstanbul'u yeniden emin ellere, ehil ellere teslim etmek yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. Aslında seçim yapmak vatandaşımız için çok kolay olacak. Çünkü bir tarafta İSMEK'i yok ederek İstanbul'un kadınlarına ihanet edenler var, diğer tarafta kadınlarımızı el üstünde tutan İstanbul'un geleceğinde söz sahibi, hak sahibi yapmak için seferber olanlar var' şeklinde konuştu.