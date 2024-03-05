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Beyaz Gazete
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Karadeniz alev aldı! Ukrayna Rusya savaşında sıcak anlar: Anbean kaydedildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görev yapan Sergei Kotov adlı devriye gemisinin batırıldığını duyurdu.

Ekleme: 5.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 5.03.2024 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz alev aldı! Ukrayna Rusya savaşında sıcak anlar: Anbean kaydedildi
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu'na ait devriye gemisinin Kırım açıklarında hedef alındığı ve gemide hasar meydana geldiği belirtildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat birimi tarafından yapılan açıklamada, Kırım açıklarında Rusya Karadeniz Filosu'na ait devriye gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

Karadeniz alev aldı! Ukrayna Rusya savaşında sıcak anlar: Anbean kaydedildi

Kerç Boğazı'na yakın bir noktada Magura V5 insansız deniz araçları ile vurulan Sergey Kotov adlı Rus gemisinin farklı kısımlarında hasar meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, hedef alınan geminin değerinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğu belirtildi.


Karadeniz alev aldı! Ukrayna Rusya savaşında sıcak anlar: Anbean kaydedildi

"KARADENİZ FİLOSU İŞGAL SEMBOLÜDÜR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Karadeniz Filosu bir işgal sembolüdür. Ukrayna'ya ait Kırım'da bulunamaz" dedi.


Karadeniz alev aldı! Ukrayna Rusya savaşında sıcak anlar: Anbean kaydedildi

Kırım'daki Rus yetkililer, saldırı nedeniyle Kırım yarımadası ile Rusya ana karasına bağlayan Kırım Köprüsü'nde karayolu ve tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.