İzmir'de yangın paniği! Beyaz eşya deposu alev aldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde ikinci el beyaz eşya deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.Yangın, saat 14.00 sıralarında, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan ikinci el beyaz eşya deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple depodan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına aldı.Yangını görüp yardıma gelen esnaf Murat İşkur, 'Birden ateş harladı, depo olarak kullanılıyordu. Alevleri görünce yardıma geldik' dedi. Büyük oranda maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.