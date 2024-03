Düzce'de çöp konteynerine at kemikleri atan şahısın lokantası olduğu ortaya çıktı!

Düzce'de meydana gelen olayda Yeni sanayi sitesinde bulunan çöp konteynerında tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen etlerinden sıyrılmış kemikler bulunmuştu.Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri ile Tarım Orman Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları çalışmada kemiklerin ata ait olduğunu belirlemişti.Araştırmayı derinleştiren ekipler, kemikleri gece saatlerinde bir şahsın bıraktığını belirlediler. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı, yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahsın yeme içme sektöründe işyerinin olduğunu tespit etti.Ekipler şahsın atı nerede kestiğini ve kendi işyerinde mi kullandığını yoksa satışını mı yaptığını belirlemeye çalışıyor.Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Alb. Murat Kılıç basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Vali Selçuk Aslan, 'Vatandaşların ihbarıyla çöp konteynerında at kemikleri olduğu belirlendi. Polis ile Tarım Orman ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Veteriner raporunda kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları çalışmada faili yakaladılar. Şahsın bir işletmesi var. O işletmeden de diğer işletmelerden de numune aldık. Laboratuvara gönderildi bu numuneler.Sonuçları bekliyoruz. Şunda çok netiz. Elimizdeki kemik parçaları yakaladığımız fail tarafından bırakıldığı çok açık. Şahıs bu atı nerede kesti, neden buraya bıraktı. Bu soruların cevabı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Araştırdığımız konu ise bu at nerede kesildi, kemik parçalarına ait et nerede bu sorunların cevabını arkadaşlarımız araştırıyor' diye konuştu.