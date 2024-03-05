CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi. Programı sunan ismin "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış." sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." dedi. İmamoğlu'nun bu skandal sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. https://www.sabah.com.tr/galeri/gundem/chpli-ibb-baskani-ekrem-imamogluna-ev-hanimlarini-kucumsedi-tepkiler-cig-gibi-ayristirmadiginiz-bir-bu-kalmisti/10

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin desteğiyle girmeye hazırlanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi.İmamoğlu, CHP yandaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.Küçükkaya'nın 'Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış' sözlerine yanıt veren İmamoğlu, 'Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim.' diyerek ev hanımlarını küçümsedi.İmamoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.İMAMOĞLU'NDAN İSKİ İTİRAFI: TAM BİR REZALETÖte yandan İmamoğlu, aynı programda istemeden de olsa itirafta bulunarak 'Sadece İSKİ tam bir rezalet' dedi.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştıSonrasında durumu toparlamaya çalışan İmamoğlu, 'Iıı şey' diyerek sözlerine devam etti.