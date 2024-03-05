CHP’de ikinci tıpış tıpış vakası! Özgür Özel şimdi de CHP’lilere ayar verdi: Aklınızı başınıza alın!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kriz de eksik olmadı. Kasım ayında, değişimcilerin de desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren ve genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, yerel seçim döneminde partide yaşanan aday tartışmaları ile iyice köşeye sıkıştı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile güç savaşına girerken parti kontrolden çıktı. Anketlerde geriye düştüğünü gören Özgür Özel'i iyice panik sardı…4 aylık genel başkanlık dönemindeki skandallarıyla devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde yaptığı açıklamalarla kendi seçmeninin bile tepkisini topladı. 'Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz' sözleriyle tepki çeken Özel, bu kez de Ankara Eryaman'daki açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı!Aday belirleme sürecini torpil ve kavgalarla tamamlanan partideki oy tedirginliğini adeta gözler önüne seren Özel, bu kez de CHP seçmenini hedef aldı. 'Herkes aklını başına alacak bütün CHP'liler bütün sosyal demokratlar' diyerek seçim otobüsünden seçmene parmak salladı! Kılıçdaroğlu da seçim döneminde İzmir'deki seçmene 'Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz' ifadelerini kullanmıştı.'Behzat Ç.' karakteri ile hafızalara kazınan ve CHP'nin Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu için de şaşkınlık yaratan cümleler kullandı. Özel, 'Onun bizim tarafımızdan adaylaştırılması, kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin ifadesidir' ifadelerini kullandı. Hayali bir karakter üzerinden Erdal Beşikçioğlu'nun adaylık gerekçesini izah etmeye çalışan Özel'in bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu!