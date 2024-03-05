Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında yükselişle 8913 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.06 oranında yükselişle 8913 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.15 oranında yükselişle 9476 puan, sanayi endeksi yüzde 0.35 oranında artışla 14247 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.15 oranında yükselişle 9476 puan, sanayi endeksi yüzde 0.35 oranında artışla 14247 puan seviyesinde hareket ediyor.