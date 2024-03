Bitcoin 69 bin dolar zirvesine yakınsadı! Kripto paralarda neler oluyor? Şant Manukyan: Bir şey kulağa çok iyi geliyorsa...

Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin son dönemde yükseliş trendini güçlendirerek 2 yılı aşkın süre önce gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesine yakınsadı. JP Morgan ABD hisseleri ile Bitcoin'de yaşanan yükselişin çok fazla olduğu ve piyasalarda köpük oluştuğu konusunda uyarı yaptı. Piyasadaki bu hareketlilik rasyonel mi? Halving döneminin kripto para piyasasına nasıl bir etkisi olacak? Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan merak edilenleri cevapladı.ABD'de 2024'ün başında onaylanan Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının piyasaya sürülmesiyle Bitcoin 2021'deki rekor seviyelerine dönerek eşikleri tek tek aştı. Yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 63 kazandıran Bitcoin, 69 bin dolar tarihi zirvesine yaklaştı.Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, "Bu kadar kısa sürede bu kadar sert bir yükseliş bir düzeltmeyle karşılaşacaktır" diyerek kripto para yatırımcılarını uyardı ve merak edilen soruları yanıtladı:Bitcoin çok spekülatif bir varlık. Ama netice itibariyle yeni bir enstrüman olarak borsa yatırım fonlarının gelmesiyle beraber burada yatırım yapmak isteyenler; ama güvenlik sebebiyle ama regülasyon nedeniyle ama küçük, bireysel yatırımcı olup bu işin bürokrasisi ile uğraşmak istemeyenler sebebiyle; bilmiyoruz onu. Ancak çok ciddi bir para girişi olduğunu görebiliyoruz borsa yatırım fonlarına. Dolayısıyla taze bir talep oluştu gibi gözüküyor ki henüz bu taze talebin içinde gerçek anlamda büyük kurumsal para veya büyük emeklilik fonları vs. gibi fonların da çok yaygın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla tetikleyen hareketin bu olma ihtimali çok yüksek gibi gözüküyor. Rasyonel mi evet. Eğer gerekçesi buysa rasyonel bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tamamen kenarda duran bir paranın buraya girmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada kritik bir değişiklik, kırılma oluyor olabilir.Bitcoin veya genel olarak kriptoların önemli bir kısmının nasıl fiyatlanacağı veya hangi yatırım ortamına uygun olduğu bence netleşmiş değil. Bunun jeopolitik olması söylendi. Enflasyona karşı hedge ediyor konusu söylendi. Doların zayıflığı vs. dendi. Fed'in bilanço büyütmesine paralel olduğu dendi ki dikkat ederseniz şu an Fed'in bilançosu 1 trilyonun üzerinde daraldı. Faizler çok arttı. Ona rağmen yükselen bir Bitcoin görüyoruz. Dolayısıyla Bitcoin değerlemesinin nasıl yapıldığını biliyorum deyip bunu ikna edici bir şekilde ortaya koyabilecek bir analist, bir kurum, bir trader olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden JPMorgan'ın açıklamasında Bitcoin çok kısa sürede çok sert bir hareket yaptığı için bir köpük, bir balon düşüncesi var ama çok doğru da olmayabilir bu. Tabiki bu kadar kısa sürede bu kadar sert bir yükseliş bir düzeltmeyle karşılaşacaktır. Ama boğa trendini bitirir mi? Bence bitirmez.Halving benim açımdan bir şeyi ifade etmiyor. Bundan önceki halvingin kendi döneminde de bakarsanız öyle muazzam bir hareket vs. olmadı. Kovid nedeniyle Fed'in yaptıkları bir anda şişirdi Bitcoin'i. Benim gözümde halving gerçek bir beklenti değil. Ama bugüne dönersek dışarıdan yeni bir para girişinin olması ve bu olurken de Bitcoin yatırımcısı biliyorsunuz kolay kolay Bitcoin'inden ayrılmaz. 'Hold et' diye bir sloganı da vardır. Bu olurken bir andan da Bitcoin arzında bir yavaşlama olacak olması tabi benzine ateş dökebilir. Dolayısıyla 100 bin dolarların üzerine de çıkabilecek spekülatif dalgayla karşı karşıyayız. Çünkü bunu sadece Bitcoin ile değerlendirmemek lazım. Şu anda baktığımızda hisse senedi piyasası çok kuvvetli bir ralli içinde. Altın gibi reel bir getirisi olmayan, bir kuponu, faizi vs. olmayan bir metal bile yeni zirve yapıyor. Dolayısıyla genel bir riskli varlıklara doğru kayış olduğunu görüyoruz. O yüzden bu elbette Bitcoin'i de peşinden sürükleyen bir harekettir.Kripto para yatırımcısına çok fazla bir şey öneremezsiniz. Çünkü kripto para yatırımcısı ağırlıklı olarak spekülasyon seven bir yatırımcı. Sonuçta X üzerinden tavsiye almaya açık bir yatırımcı. Elbette yatırım öyle yapılmaz. Bir şekilde Bitcoin varlığının neden etkilendiğini bilmek lazım. "Fed dolar basıyor, Fed faizleri sıfıra getirdi, Bitcoin uçacak" dediler. Sonra "Fed dolar yakıyor, Fed faizleri artırdı, Bitcoin çökecek" dediler. Faizlerin zirvesinde bilanço küçülürken Bitcoin'in ciddi bir ralli yaptığını görüyoruz. Bitcoin yatırımcısı her yatırımcının sorumluluğunda olan şeyi yapmalı. Kendi analizini yapmalı. Makul analizlerin peşinden gitmeli ve buralarda dalgalanmaların diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu bilerek en azından kafasında kaybedeceği paranın miktarını bilmesi gerekiyor ve netice itibariyle bir şey kulağa çok iyi geliyorsa gerçek değildir fikrini de unutmamasını da tavsiye ederim.