Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni sınır ötesi harekatın sinyalini verdi. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığının bir kez daha altını çizen Başkan Erdoğan'ın sözleri, özellikle komşu Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını manşete taşırken çarpıcı ifadelere yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni sınır ötesi harekatın sinyalini verdi. 'Çemberi tamamlamak üzereyiz' diyerek terörle mücadelede ciddi hamlelerin gerçekleşeceğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın sözleri büyük yankı uyandırdı.Özellikle Yunan basınında Başkan Erdoğan'ın sınır ötesi operasyonu mesajı manşetlere taşındı.Yunan gazete Proto Thema, 'Erdoğan, Kuzey Irak'a askeri operasyon yapacağını duyurdu' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verilen haberde, 'Özellikle Türkiye'nin Irak'taki PKK teröristlerinin etrafındaki kordonu sıkılaştıracağını ve sorunun bu yaz nihayet çözüleceğini açıkça belirtti' sözleriyle Türkiye'nin kararlı tutumuna dikkat çekildi.In.gr, 'Türkiye savaşa hazır' sözleriyle manşete taşıdığı haberde, 'Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la olan sınır sorunlarının nihayet bu yaz çözüleceğini söyledi' sözlerini kullandı.Haberde ayrıca, 'Ankara'da kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, ağırlıklı olarak PKK'ya atıfta bulunarak, 'Güney sınırında terör oluşumuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürebileceğini düşünenlere yeni kabuslar getirmeye hazırız.' dedi' sözlerinin altını çizdi.Bir diğer Yunan gazete Kathimerini ise manşete taşıdığı haberinde, 'Erdoğan: Sınırlarımızda terör devleti kurmak isteyenlere kabus yaşatacağız' başlığını kullandı. Kathimerini Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verirken 'Yaptığımız operasyonlar sonrasında oluşan boşlukları kapatmaya kararlıyız.' sözlerini öne çıkardı.Ethnos ise Erdoğan'ın 'Türkiye kendi sınırlarıyla sınırlı değil, kalbi her yerde atıyor' ifadelerinin altını çizdi. Türkiye'nin terörle mücadele söz konusu olduğunda büyük bir irade sahibi olduğuna vurgu yapan Yunan gazete, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı.