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Beyaz Gazete
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Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul’da iki yeni metro hattı hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." dedi.

Ekleme: 5.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 5.03.2024 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul’da iki yeni metro hattı hizmete giriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." dedi.

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