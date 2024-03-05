Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul’da iki yeni metro hattı hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." dedi.