Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul’da iki yeni metro hattı hizmete giriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." dedi.
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