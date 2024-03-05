Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek 3 bin lira ikramiyeye ilişkin takvimlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi.Bayram ikramiyeleri konusuna değinen Işıkhan, “Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. ‘Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.