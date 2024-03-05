Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 21 şüpheli gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmada 36 şüphelinin Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Bu aşamada 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmada 36 şüphelinin Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Bu aşamada 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi.



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