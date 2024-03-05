Ankara'da PKK operasyonu: 19 kişi hakkında gözaltı kararı

Güvenlik güçlerinin yurt içindeki PKK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonları devam ediyor.Bu kapsamda Ankara'da düğmeye basıldı.Ankara'da PKK/KCK silahlı terör örgütü sözde 'Gençlik Yapılanması' içerisinde 'Demokratik Öğrenci Meclisi' altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 19 kişinin kimlikleri belirlendi.Polis ekiplerinin ayrıntılı çalışmalarının ardınan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı