Altın fiyatlarının yükselişi sürüyor! İşte detaylar...

Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin arttığına ilişkin spekülasyonlar ile küresel piyasalarda yaşanan temkinli tavır güvenli liman altının yükselişinde etkili olan nedenler... Gram altın rekor seviyeleri gördü

Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin arttığına ilişkin spekülasyonlar ile küresel piyasalarda yaşanan temkinli tavır güvenli liman altının yükselişinde etkili olan nedenler... Gram altın rekor seviyeleri gördü.Altın yatırımcıları bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı konuşmaya odaklandı. Yatırımcılar burada Fed'in piyasaya bakış açısını ve faiz indirimine ilişkin işaretler arayacak.Gram altın 2,149 TLÇeyrek altın 3,619 TLYarım altın 7,217 TLCumhuriyet altını 14,552 TLONS altın 2,127 dolar