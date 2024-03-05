Altın fiyatlarının yükselişi sürüyor! İşte detaylar...
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin arttığına ilişkin spekülasyonlar ile küresel piyasalarda yaşanan temkinli tavır güvenli liman altının yükselişinde etkili olan nedenler... Gram altın rekor seviyeleri gördü
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin arttığına ilişkin spekülasyonlar ile küresel piyasalarda yaşanan temkinli tavır güvenli liman altının yükselişinde etkili olan nedenler... Gram altın rekor seviyeleri gördü.
Altın yatırımcıları bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı konuşmaya odaklandı. Yatırımcılar burada Fed'in piyasaya bakış açısını ve faiz indirimine ilişkin işaretler arayacak.
Gram altın 2,149 TL
Çeyrek altın 3,619 TL
Yarım altın 7,217 TL
Cumhuriyet altını 14,552 TL
ONS altın 2,127 dolar
Altın yatırımcıları bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı konuşmaya odaklandı. Yatırımcılar burada Fed'in piyasaya bakış açısını ve faiz indirimine ilişkin işaretler arayacak.
Gram altın 2,149 TL
Çeyrek altın 3,619 TL
Yarım altın 7,217 TL
Cumhuriyet altını 14,552 TL
ONS altın 2,127 dolar