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Beyaz Gazete
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Altın fiyatlarının yükselişi sürüyor! İşte detaylar...

Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin arttığına ilişkin spekülasyonlar ile küresel piyasalarda yaşanan temkinli tavır güvenli liman altının yükselişinde etkili olan nedenler... Gram altın rekor seviyeleri gördü

Ekleme: 5.03.2024 - 09:11 Güncelleme: 5.03.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatlarının yükselişi sürüyor! İşte detaylar...Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin arttığına ilişkin spekülasyonlar ile küresel piyasalarda yaşanan temkinli tavır güvenli liman altının yükselişinde etkili olan nedenler... Gram altın rekor seviyeleri gördü.

Altın yatırımcıları bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı konuşmaya odaklandı. Yatırımcılar burada Fed'in piyasaya bakış açısını ve faiz indirimine ilişkin işaretler arayacak.

Gram altın 2,149 TL

Çeyrek altın 3,619 TL

Yarım altın 7,217 TL

Cumhuriyet altını 14,552 TL

ONS altın 2,127 dolar