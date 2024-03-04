AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ÖZGÜR ÖZEL'İN MOTİVASYON KONUŞMASI ALAY KONUSU OLDU!'Bu durumu iki türlü değerlendiriyorum. Birincisi, gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanarak, Türkiye'de çok ciddi bir kutuplaşmaya yol açan bir konuşmadır bu. Yani, bu ülkede sadece 'CHP'liler Mustafa Kemal'i seviyor diğerleri sevmiyor' gibi bir anlayışın olması aslında kabul edilebilir bir durum değildir. O zaman yani siz şunu mu söylüyorsunuz? 'CHP'ye oy verenler Atatürkçü ise bu durumda Türkiye'nin çoğunlupu Atatürkçü değil' mi? Farkında olmadan Türkiye'yi kutuplaştırmaya götürüyorlar ki bu hakikaten endişe verici ve sıkıntı verici bir konuşma.''Gazi Mustafa Kemal, Türkiye'nin kurucusudur ve onunla alakalı konularda bir taraf edinmeye çalışmak, bir taraf haline getirmeye çalışmak, ben bunu çok doğru bulmuyorum.''İkinci olarak şöyle bir durum var. Hayatını kaybetmiş bir kişiden bahsediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ile sen konuşabiliyor musun da Mustafa Kemal sana 'Sinop'a git' dedi, yerel seçimler için 'Mustafa Kemal, İstanbul'u alın' dedi, 'İzmir'de rekor bir oy kırın' dedi... Yani, böyle saçma sapan bir konuşma olabilir mi?''Siz Mustafa Kemal'e saygı duysaydınız, Mustafa Kemal'e 'maymun' benzetmesini yapan kişiyi, Sayın Kılıçdaroğlu yanına danışman olarak almasaydı. Arkanızdaki Türk bayraklarını kaldırmasaydınız. İHA'ları ve SİHA'ları durdurmak için, seçim sonrasında bunların nasıl durdurulacağı, bizim uçak gemilerimizin nasıl durdurulacağı noktasında beyanatlar vermeseydiniz. 'İstikbal göklerdedir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'e, benim gördüğüm kadarıyla, en çok onun sözleriyle alakalı işleri yapan AK Parti hükümeti...'ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ!'BU MİLLETİ SOKAĞA DÖKECEĞİZ''O zaman, valiliklerin kendilerine gösterdiği alanlarda gidecekler, toplantılarını düzenleyip, protesto haklarını kullanacaklar. Gezi Parkı terör eylemleri, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin en büyük darbeyi aldığı süreçlerden bir tanesidir. Esnafın camlarını kıran, kaldırımlarını söken, billboardlarını yakan, engelli kardeşlerimizin simih tezgahlarını yakan zihniyet bunların zihniyetidir. Bu protesto haklarının veya bu türde ki yapılan her türlü eylemin Türkiye ekonomisine, Türkiye esnafına verdiği zarar ortadadır.''Demek ki önümüzdeki süreç içerisinde CHP aslında belirli planlarını deşifre etmiş oldu. Nedir bu planlar? Demek ki, özellikle büyük şehirlerde kazanım sağladıktan sonra bu büyükşehir belediye başkanları ile işbirliği içerisinde, şehirlerde bu türde ki eylemleri yapmaya başlayacaklar.'CHP'DE SKANDALLAR BİTMİYOR!RÜŞVET, TEHDİT, İFTİRA...'Böyle bir kadro olduğu zaman onlara her şey yakışır. Maalesef CHP'de delegelerle başlayan, parayla adam satın alma dönemi halen devam ediyor. Alışmılar... Şu sürecin içerisinde kim başarılı, kim başarısız veya kim halk tarafından istenip istenmiyor, bunlar önemli değil. Bugün Toroslar Belediye Başkanı, şuan bıraktı CHP'yi, Ali Mahir Başarır ile Veli Ağbaba'nın bölgenin rantını yemek için oradaki insanları değiştirdiği konusunda beyanatlarda bulundu. Çok enteresan bir veri daha geldi. CHP'liler çok bildiklerini söylüyorlar ama ben buradan herkesin bilmesi açısından Gökhan Günaydın Bey'in kendisine soru yönelteceğim. O da dürüstçe, doğruca bu işin aslını anlatmalı. Nedir bu? Yeni bir iddia ve çok önemli bir iddia... Ben buradan Gökhan Günaydın Bey'e, kendisi CHP Grup Başkanvekili, kendisine seslenmek istiyorum. Geyve Belediye Başkanı adayınız Gürkan Ker için araya Ali Kaya, Ahmet Necdet Sezer'in arkadaşıymış bu da, araya girerek size bir para ödemesi yaptı mı? Bütün Türkiye'nin huzurunda soruyorum. Gökhan Günaydın, herkese dürüstlük dersi vermeye kalkıyorsun. Şimdi ben sana isim isim soruyorum. Gürkan Ker, Geyve Belediye Başkanı adayı, aracısı da Ali Kaya, Ahmet Necdet Sezer'in yakın arkadaşlarından bir tanesi, siz bu kişiyi para karşılığında mı aday yaptınız? Çok net bir soru soruyorum. Rüşvet iddiaları almış başını gidiyor.'MECLİSTE 250 BİN DOLAR İDDİASI!'Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu olayla ilgili olarak bizim elimizde bir belge olması gerekiyor. Çünkü, biz milletvekiliyiz, işin ciddiyetinin olması lazım. Kulaktan duyma şeylerle bu tip işlerin konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum ama bugün Abdulkadir Selvi de yazdı. Yani bir 250 bin dolar çöp poşetinin içerisinde Seyit Torun'un odasında bulundu ve bu paranın ne parası olduğu bütün Meclis tarafından konuşuluyor.''Siz TBMM'ye giriş ve çıkış yaparken, orada polis aramasından, güvenlik aramasından geçiyorsunuz. Demek ki bu bir vatandaş tarafından değil bir milletvekilinden veya oradaki görevli bir kişi tarafından gelmiştir. Peki, siz bir ev alacaksanız, bir araba alacaksanız, bir ticari işiniz varsa 250 bin dolar ile Seyit Torun'un odasında ne işiniz olacak ve bu çöp poşeti içerisinde gelecek. Niye bir çantada değil veya bir banka üzerinden bir para çekilip alınmaz da bir çöp poşeti içinde gelir. Desek ki Meclis'in içerisinden bir bankadan çekilmiş para olsa bunu herhalde çöp poşetine koyacak halleri yok. O zaman bu konunun ne olduğunu detaylı olarak öğrenmemiz lazım. Bunun ortaya çıkması lazım.'CHP'Lİ İBB'DE SKANDALLAR DEVAM EDİYOR!'BİMTAŞ' diye bir şirketi var İBB'nin. Özellikle bazı seçim yatırımları için, Türkiye'deki seçim yatırımları için, yine bu BİMTAŞ şirketinden çıkan paralar vasıtasıyla bu tür seçim çalışmalarının yapıldığı söylentisi var. Bunların mutlaka ortaya çıkması lazım.'ÖZEL'İN BEDELLİ ASKERLİK HAKARETİ İMAMOĞLU'NU VURDU!'Bu gördüğünüz kişi Sayın Ekrem İmamoğlu. Bedelli askerlik yapmış... Özgür Özel, demek ki başta Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bu anlamda eleştirmeniz lazım. İkincisi Çankaya Belediye Başkan adayları bedelli askerlik yapmış. Nasıl olacak? Kendi belediye başkan adayları bedelli askerlik yapmış.''Türkiye'de 2019 yılından bu yana 650 bin kişi bedelli askerlikten yararlanmış. Siz bu 650 bin tane vatandaşa 'vatan haini' mi diyeceksiniz? Nasıl bir durumdur bu? Bir insan, devlet hak vermiş, adam da gitmiş askerliğini yapmış...''650 bin tane kişi ki bunların içinde CHP'liler de var, Bunlar vatan haini mi? Bedelli askerlik yapıyorlar diye... Bu insanlar ceplerinden helal paralarını çıkarmışlar, devletin verdiği imkandan yararlanmışlar ve askerlik görevlerini bu şekilde tamamlamışlar. Sen, devletin verdiği imkandan yararlanıyor diye 'vatandaşların oyunu istemiyorum' diyorsun. O zaman bende burada 650 bin tane bedelli askerlik yapan kardeşlerimize, ailelerine, herkese seslenmek istiyorum. Sizi vatan haini olarak göstermeye çalışan ve size karşı bu şekilde konuşan Özgür Özel'e, sandıkta bunun hesabını sorun.''SİZİ ÖVEN TERÖRİSTBAŞLARIYLA İLGİLİ NEDEN TEK KELİME ETMEDİNİZ?''Bu ülkede Ekrem İmamoğlu'nu geçen seçim döneminde PKK terör örgütünün temsilcileri desteklerken, bizzat teröristler 'İmamoğlu'na oy atın' derken neredeydiniz? Dilinizi mi yuttunuz?'EMİN ÇAPA CHP'YE İSYAN ETTİ!'Emin Çapa'yı bile bezdirmiş düşünebiliyor musunuz, CHP... Sabahtan akşama kadar, CHP'nin tetikçi medyasında ki baş aktörlerden biri olan Emin Çapa bile bezmiş.'İMAMOĞLU KENDİNİ ÖVMEYE DOYAMADI!'Nasıl çalışmış ki Ekrem Bey? Genelde tatildeydi... Ekrem İmamoğlu' deyince benim aklıma tatile giden bir siyasetçi geliyor. Sürekli tatilde zaman geçiren, Bodrum'da, kayakta, yurtdışında... Sürekli Ekrem Bey geziyor. Allah aşkına bu kibir değil de nedir? 'Atom karıncadan daha iyi bir tabir var mı? Ekrem gibi çalıştı demeli'. Biz Meclis'te ya da dışarı da tembel olanlara 'Ekrem İmamoğlu gibi oldun' diyoruz. Tembel olanlara 'Sen Ekrem İmamoğlu musun?' diyoruz.'