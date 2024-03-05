11 ilde narkotik operasyonu! Ali Yerlikaya paylaştı: 27 zehir taciri yakalandı

Zehir tacirlerile mücadele sürüyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu açıkladı."Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” operasyonlarında:1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi! 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."Paylaşımın devamında şu bilgiler yer aldı:Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde “NARKOÇELİK-4” Operasyonları düzenlendi.Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM faaliyeti sonucu tespit edilen uyuşturucu imalathanesinde yapılan operasyonda;750 lt (682 kg) sıvı olmak üzere toplam 835 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir imalatçısı yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 342 kg esrar ele geçirildi. 9 Zehir Taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg kubar esrar, 3.5 kg skunk, 1030 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 Sokak Satıcısı yakalandı.Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 260 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 834 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı. Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1226 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1510 adet sentetik ecza geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1590 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kg esrar, Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1007 adet uyuşturucu hap, Muhtelif miktarda kokain ve esrar ele geçirildi. 4 Sokak Satıcısı yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 58 kg esrar ele geçirildi.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle."