Survivor All Star'da yine olaylı bölüm: Heyecanları anlara sahne oldu

Mavi takımdan ilk eleme adayı olarak çıkan Hakan Hatipoğlu yarışma öncesinde takımına zehir zemberek ifadelerde bulundu. Hatipoğlu bazı arkadaşlarını için yarışmak istemediğini ifade ederek oyun alanını terk etti. Merve Aydın ise baygınlık geçirdi.

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan yine doruktaydı. Haftanın ilk eleme adayının belirlenmesi sonrası gerginlik yaşandı."Ne diyeyim, herkes çok şaşıracak" ifadesini kullanan Hakan Hatipoğlu'nun tavrı, Survivor izleyicilerini şaşırttı.Yarışmacı arkadaşlarına rest çeken Hatipoğlu, "Kadın haftası olsa çok istekli olurdum ama şu an buradaki bazı insanlar için oynamak istemiyorum açıkçası." dedi. Hatipoğlu’nun "Ya bu adada yanacağım ya da bu adayı yakacağım! Başka bir çaresi yok." sözleri ise Survivor’a damga vurdu.Kırmızı takım yarışmacısı Merve Aydın ise bench’in önünde baygınlık geçirdi. Yarışmacının yardımına Erman Hoca koştu.Yarışmacılar “Aç gözünü Merve, yanındayız” diyerek Merve’ye destek oldu. Merve, Erman Hoca'nın su dökmesinin ardından yavaşça kendine geldi.Sevilen yarışmacı bir süre sonra, oyuna devam etmek istediğini vurguladı. Dokunulmazlık oyununda 2 takım arasında gerçekleşen kıyasıya mücadeleyi mavi takım kazandı.