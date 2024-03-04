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Beyaz Gazete
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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü

Ekleme: 4.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 4.03.2024 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.