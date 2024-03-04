SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.