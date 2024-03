Silinen mesajları geri getirebilirsiniz: İşte WhatsApp'ta çok bilinmeyen 3 özellik

WhatsApp, günümüzde en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olmasına rağmen, birçok kullanıcının farkında olmadığı bazı gizli özelliklere sahip.Bu özellikler, kullanıcı deneyimini daha verimli hale getiriyor ve iletişimi daha etkileyici bir hale dönüştürüyor.Bu haberimizde, WhatsApp deneyiminizi geliştirmeye yardımcı olacak üç az bilinen özelliği inceliyoruz.1. Silinen mesajları geri getirmeWhatsApp silinen mesajları geri getirebilmek için sohbet yedeklerini kullanabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ayarlarından sohbet yedeklerinin açık olduğuna emin olun.Mevcut bir yedeklemeniz olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin.Google Drive uygulamasını açın ve Google hesabınızda oturum açın.Menü > Yedeklemeler'e dokunun.WhatsApp yedeklemelerini Google hesabına kaydediyorsanız yedeklemeleriniz bu listede görünür.WhatsApp'ta Ayarlar'daki Otomatik Yedekleme'ye dokunup yedekleme sıklığınızı seçerek otomatik ve planlı yedeklemeleri ayarlayabilirsiniz.Bu ayarı seçtiğinizde sohbetleriniz iCloud hesabınıza yedeklenir. Videoları yedeklemeye dahil etmeyi veya etmemeyi seçebilirsiniz.WhatsApp'ta Ayarlar'ı açın.Sohbetler > Sohbet Yedeği > Şimdi Yedekle'ye dokunun.WhatsApp'ı kaldırıp tekrar yükleyin.Sorulduğunda Geri yükle'ye dokunun. Yedeklemenizin kaybolmasına neden olabileceğinden Atla'ya dokunmayın.WhatsApp üzerinden birebir aramalar, kullanıcılar arasında doğrudan eşler arası bağlantı olarak kuruluyor. Bu, mümkün olan en iyi ses kalitesini sağlıyor, ancak IP adresleriniz görünebiliyor.WhatsApp, şifreli iletişim platformu üzerinden gerçekleştirilen aramalarda artık kullanıcıya IP adresini gizleme seçeneği sunuyor.WhatsApp aramalarında IP adresini gizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:Ayarlar'a dokunun.Gizlilik'e gelin ve Gelişmiş'i seçin.Aramalarda IP adesini koru seçeneğini aktif edin.WhatsApp'a karşı tarafa farklı yazı stilleriyle mesaj gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları takip edin:Mesajınızı italik yapmak için metnin önüne ve arkasına alt çizgi ekleyin: _metin_Mesajınızı kalın yapmak için metnin önüne ve arkasına yıldız ekleyin: *metin*Mesajınızı üstü çizili yapmak için metnin önüne ve arkasına yaklaşık işareti ekleyin: ~metin~Mesajınıza madde işaretli liste eklemek için her kelimenin veya cümlenin önüne bir yıldız ya da tire ve bir boşluk koyun:* metin* metin- metin- metinMesajınıza numaralandırılmış liste eklemek için her metin satırının önüne bir sayı, nokta ve boşluk koyun:1. metin2. metinMesajınıza alıntı eklemek için metnin önüne bir büyüktür işareti ve boşluk koyun: > metinMesajınıza satır içi kod eklemek için mesajın her iki tarafına da bir ters kesme işareti koyun:`metin`