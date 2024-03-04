Özel'in bedelli askerlik hakareti CHP'yi vurdu! Çankaya adayı da bedelli çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözleri siyaset gündemine oturdu.'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz.' CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlik yapanlara yönelik bu sözleri tartışma yarattı.Özel'in Manisa'nın Soma ilçesinde mitingdeki o konuşmasının ardından ardından CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı da gündem oldu.Özel'in ifadelerine tepki gösterenler arasında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da vardı. Varank, 'Bedelli askerlik uygulaması ile sadece 2019'dan beri 650 binden fazla vatandaşımız askerliğini yaptı' dedi. Ve 'Kanunla tanınmış bir haktan yararlanan vatandaşlarımızın vatan sevgisini sorgulamak 'dağdakilerin' oyunu bekleyen eş genel başkanın haddine mi!' ifadelerini kullandı.Tartışmalar artınca CHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Bu kez açıklamasında 'Bedelli askerlik yapan da elbette bu milletin evladı normal askerlik yapan da.' diye ifadelerini düzeltti.