Özel'in bedelli askerlik hakareti CHP'yi vurdu! Çankaya adayı da bedelli çıktı
CHP lideri Özgür Özel'in bedelli askerlik yapanlara yönelik açıklamaları tartışma yarattı. Özel'in"Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" sözleri sonrası CHP'nin Çankaya adayının bedelli askerlik yapması gündem oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözleri siyaset gündemine oturdu.
'BEDELLİ ASKERLİĞE KAÇANLARDAN OY İSTEMİYORUZ'
'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz.' CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlik yapanlara yönelik bu sözleri tartışma yarattı.
ÇANKAYA ADAYI GÜNER, BEDELLİ ASKERLİKLE GÜNDEM OLDU
Özel'in Manisa'nın Soma ilçesinde mitingdeki o konuşmasının ardından ardından CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı da gündem oldu.
VARANK: DAĞDAKİLERİN OYUNU BEKLEYENİN HADDİNE Mİ?
Özel'in ifadelerine tepki gösterenler arasında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da vardı. Varank, 'Bedelli askerlik uygulaması ile sadece 2019'dan beri 650 binden fazla vatandaşımız askerliğini yaptı' dedi. Ve 'Kanunla tanınmış bir haktan yararlanan vatandaşlarımızın vatan sevgisini sorgulamak 'dağdakilerin' oyunu bekleyen eş genel başkanın haddine mi!' ifadelerini kullandı.
ÖZEL, ÖNCE OY İSTEMEDİ SONRA DÜZELTTİ
Tartışmalar artınca CHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Bu kez açıklamasında 'Bedelli askerlik yapan da elbette bu milletin evladı normal askerlik yapan da.' diye ifadelerini düzeltti.