Naci Görür tehlikeli diyerek uyarmıştı! O bölge için endişe veren bir araştırma daha…

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün “Uykularım kaçırıyor” diyerek uyardığı Yedisu Fayı'na ilişkin Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre, Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bir proje gerçekleştirildi.Projenin ana kapsamında ise kent merkezinin zemini jeofizik ve jeolojik olarak yapılan incelemeler yüzde 70 oranında tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Munzur Üniversitesi uzmanlarının işbirliğiyle yürütülen projede geriye kalan alanların analizi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.Prof. Dr. Naci görür uyarmıştıProf. Dr. Naci Görür, Erzincan-Karlıova tarafındaki Yedisu Fayı'na dikkat çekmişti. Görür Yedisu Fayı'na ilişkin olarak yaptığı uyarısında, “Yalnızca ben değil uluslararası deprem bilimcilerde burada deprem bekleniyor. Bu durum yazılıyor, çiziliyor.Erzincan ile Karlıova arasında yer alan kısım kırılacak. Erzincan'da meydana gelen hem 1982 hem 1939 depremlerinin stres yüklediği ve henüz kırılmamış bölge burası. En az 7.4 deprem tehlikesi bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.