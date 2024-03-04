Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sınavlarda yeni dönem!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla 26-27 Mart'ta yapılacak ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 26-27 Mart 2024'te ülke genelinde ortak düzenlenecek ikinci dönem birinci yazılılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bülbül, ölçmede esas amacın öğrenciye geri bildirim vermek ve sınıf genelinde eksik öğrenmeleri ortaya çıkarabilmek olduğunu belirterek, 'Bu amaçla yayımladığımız Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne yansıyan hükümler doğrultusunda daha iyi bir ölçme yapabilmek için açık uçlu soru sistemine geçtik. Ortaokul ve liselerde, öğretmenler tarafından hazırlanan tüm sınavlarda sorular açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde oluşturulması esasını getirdik' diye konuştu.Ortaokul ve liselerdeki ortak sınavların; ülke genelinde, il ve ilçe genelinde ve okul genelinde olmak üzere üç şekilde yapılması esasını getirdiklerini anlatan Bülbül, 'Burada yeni bir sınav uygulaması getirmedik. Ülke genelindeki ortak sınavlarla öğrencilerin ilan ettiğimiz kademelerdeki derslerinden birini bakanlık olarak yapıyoruz' dedi.Bülbül, ülke genelindeki ilk dönem ortak yazılı sınavlarını planlandığı şekilde çoktan seçmeli sorularla yaptıklarını hatırlatarak, 26-27 Mart'ta yapılacak ikinci dönem ülke geneli ortak sınavları da daha önce planlandıkları şekilde öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla yapacaklarını bildirdi. Bakanlıkça alınan karar gereği, ülke genelinde 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci dönem birinci yazılılarının bakanlık tarafından ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacağını anımsatan Bülbül, bu kapsamda sınav tarihlerinin de belirlendiğini kaydetti. Bülbül, 26 Mart 2024 Salı günü 6'ncı sınıf Türkçe ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 27 Mart 2024 Çarşamba günü ise 6'ncı sınıf matematik ile 9'uncu sınıf matematik derslerinden ülke genelinde ortak sınav yapılacağını belirtti.Ülke geneli ikinci dönem ortak sınavlarda ilk dönemden farklı olarak 6'ncı sınıf Türkçe dersinde çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu ve kısa cevaplı soruların sorulacağını aktaran Bülbül, 6'ncı sınıf matematik, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9'uncu sınıf matematik dersleri için ise açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılacağını anlattı.Bülbül, ülke geneli ortak yazılı sınav sorularının nasıl hazırlandığına ilişkin de 'Bakanlıkça ülke genelinde ortak yapılacak yazılı sınav soruları Genel Müdürlüğümüzde görevli alan uzmanlarınca hazırlanmaktadır. Bu sorular, 20 Şubat 2024'te 'odsgm.meb.gov.tr' adresinde yayımlanan konu soru dağılım tablolarındaki konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmakta, hazırlanan sorular örneklem olarak seçilen okullarda pilotlanmakta ve gerekli analizler yapılarak nihai sınav sorularına karar verilmektedir' dedi.Bülbül, açık uçlu soruların kullanıldığı ve ülke geneli ortak yapılan sınavların değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin de şunları kaydetti:'Bakanlığımız, ilk defa bu yıl açık uçlu ve kısa cevaplı soruların yer aldığı ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapacak. Bu kapsamda ortak sınavların değerlendirme işlemleri iki şekilde yapılacak. 6'ncı sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavının puanlama işlemleri, ülke genelinde ortak olacak. Burada açık uçlu soruların değerlendirilmesinde görev alacak öğretmenlere 'puanlama eğitimleri' verilecek ve her bir öğrenci cevabı sistem üzerinden bağımsız iki puanlayıcı tarafından puanlanacak. Öğrenci cevabına yönelik tutarsız bir puanlama olması durumunda ise cevap üst puanlayıcı rolündeki görevli tarafından değerlendirilecek ve nihai karar verilecektir. Böylelikle puanlama işlemlerinde hata payımız olmayacak. Ülke genelinde ortak yapılacak açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanıldığı diğer sınavların (6'ncı sınıf matematik, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9'uncu sınıf matematik) değerlendirme işlemleri ise okul müdürlüklerinin alacağı karar doğrultusunda eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, ilgili dersin öğretmenleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf, alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacak.'Bülbül, Türkçe dersi 6'ncı sınıf ortak yazılı sınav sonuçlarının 'ortakyazilisinav.meb.gov.tr' adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacağını ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işleneceğini bildirdi. Bülbül, 6'ncı sınıf matematik, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9'uncu sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçlarının ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işleneceğini ve öğrencilere bildirileceğini ifade etti.