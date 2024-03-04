Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,hafif sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlıKARS °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlıMALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu