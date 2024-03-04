Kirli pazarlıkta yeni perde! Terörist başı Öcalan için slogan atanlar CHP'nin 1. listesinde!

Yerel seçimler için CHP'nin; PKK terör örgütünün siyasi kanadı DEM Parti ile Sancaktepe ve Sarıyer ilçesinde de işbirliği yaptığı ortaya çıktı. CHP'nin DEM'lendiği ilçelere Sancaktepe ve Sarıyer de eklendi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü için pasta kesen Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1., PKK/KCK'nın faaliyetlerinden tutuklanan HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç da Sancaktepe'de 5. sıradan listeye girdi.Bebek katili Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesilen ortamda bulunan Yeşil Sol Parti HDP Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül'ün CHP Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1. sıradan girdiği bildirildi. PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı binasına operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç da, Sancaktepe'de 5. sıradan meclis üyesi adaylığına gösterildi. DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe ve Sarıyer'de ilçelerinde 26 meclis üyesiyle CHP listelerinden seçimlere girecek.Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül; DEM Parti'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı Sancaktepe'de CHP listesinden seçime girecek.Elif Gül, 4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan Akpınar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunun açılışına katılmıştı. Elif Gül, seçime çok kısa bir tarih kaldığını belirterek, herkesi seçimler için çalışmalara davet etti. HDP İstanbul İl Eşbaşkanı İlknur Birol, Yeşil Sol'un ezilenlere, kadınlara, gençlere yeni bir yaşam için söz vererek bir yola çıktığını iddia etti.Konuşmaların ardından irtibat bürosu alkış ve zılgıtlarla açıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla 'Biji serok Apo' sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi. Elif Gül'ün CHP Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1. sıradan girdi. HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç da, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı. Nevzat Kılıç da, CHP Sancaktepe Belediye Meclis üyeliği aday listesine 5. sıradan girdi.İstanbul'da 17 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına izinsiz toplantı yapacak olan ve aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alınmıştı. Nevzat Kılıç da, gözaltına alınan isimler arasında bulunuyordu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ile örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flamalar ile terör örgütü logolarının yer aldığı elbise, örgütsel ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildiği açıklamıştı. HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.DEM Parti Sarıyer ilçesinde de belediye başkan adayı çıkarmadı. DEM Partili İsmail Çarboğa, CHP Sarıyer Belediye meclis üyeliği aday listesine 3. sıradan girdi. DEM Partili Mehmet Tel de, 22. sıradan listeye girdi.