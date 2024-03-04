Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda joker hakkını kullandı! İşte yarışmaya damga vuran o anlar!
ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da seyircileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta yine ilgi çeken performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Cansu Şahin adlı yarışmacı ikinci soruda heyecana kapılarak joker hakkını kullandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!
Dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan yarışmacı Cansu Şahin ikinci soruda heyecana kapılarak joker hakkını kullandı.
Bu soruyu izleyicilerin yardımıyla geçmeyi başaran yarışmacı daha sonrasında başarılı bir performans göstererek 50 bin TL'lik ödüle hak kazandı.