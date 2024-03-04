Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da olacak: Masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor. Toplantıda ekonomideki yol haritası, terörle mücadele ve 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvimin ele alınması bekleniyor. Milyonları ilgilendiren konuların ele alınacağı toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kameralar karşısına geçerek Kabine kararlarını açıklayacak.Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek. Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler görüşülecek.Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak.Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.